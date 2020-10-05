數位轉型浪潮席捲各產業，資策會看到傳統產業的痛點，將旗下開發的「數位孿生品質決策支援系統」（PDSS）技術導入自行車產業，獲得美國R&D全球百大科技研發獎。資策會執行長卓政宏表示，資策會開發的PDSS以AI模組幫助自行車業者提高檢測良率，並協助廠商提升生產品質，降低成本，快速調整產線，以打進國際市場。

美國百大科技獎（R&D 100 Awards）素有「科技業的奧斯卡」美稱，第58屆獲獎名單於日前揭曉，5日由經濟部舉辦「2020 R&D100 Awards記者會」，資策會在經濟部技術處科技專案計畫的支持下，一共有三項技術入圍，除了PDSS以外，資策會數位所開發的「iServCloud多雲管理平台」、「智慧行動乳篩系統」也同步入圍，最後以PDSS系統奪下大獎，這已是連續三年獲獎。

卓政宏表示，資策會近年來積極開發相關技術，以「數位轉型化育者」為主要任務，並深入不同產業，找到最合適的解決方案。這次的PDSS主要是深入自行車產業與聚落。資策會地方創生服務處（創生處）主任王孝裕指出，以資訊面而言，臺灣自行車產業鏈由於數位化能力不足，導致無法確實收集數據，加上機台加工方式不同，各式客製規格機台設備規格也不盡相同，擷取生產參數資訊格式缺乏統一。

在製程面方面，則為因應市場的客製化、少量與交期短，需頻換線加上製程參數調整依賴操作經驗，影響品質穩定性，易造成大量的不良品。

王孝裕表示，目前自行車零組件都是以人工品檢為主，且是抽檢，無法全面檢測，難免有疏漏。資策會PDSS系統打造品質的肇因分析與預測系統，以生產品質肇因分析方法取代人工，化「被動」為「主動」，並運用數位孿生預測模型，高幅度降低導入成本與時間，提升生產效率與降低不良率。

另外，PDSS系統也透過異質源聯網與同步處理技術，將工廠內模具壓力、非接觸多點料模溫度、料件數據、有效工況震動及工件量測尺寸等，串連成感測特徵履歷，研發出主動式預測、肇因診斷等智慧分析服務，以降低事後精修處理，打造高精確尺寸、低返修率之智慧製造解決方案。

目前資策會PDSS系統導入國內自行車零件廠商後，提升產品良率一成，管理決策效率22％，更幫助廠商獲得國際自行車大廠五年期訂單，王孝裕表示，業界訂單通常是一年一簽，這次該廠商獲得五年訂單，等於吃了「定心丸」，後續營運動能也因此獲保障。

卓政宏表示，「數位孿生品質決策支援系統」（PDSS）去年應用在農業，開發出「智慧農業數位分身」，同樣獲得R&D 100 Awards今年轉移至製造業，成功獲得亮眼成績，未來還會再逐步延伸到其他產業，擴大應用。

(工商 )