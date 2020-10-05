鮮活果汁-KY（1256）5日公告9月合併營收5.71億元，不僅刷新歷來單月新高紀錄，且首度單月營收突破5億關卡，並較去年同期大增44.01％，表現相當亮眼。鮮活表示，主要受惠季節性手搖飲旺季，以及因應「十一長假」客戶提前備貨等效應所致。

鮮活7月以來營收明顯復甦轉好，且均呈現雙位數高成長，7月合併營收年增15.29％，8月合併營收年增27.32％，加上9月超水準表現，累計第三季合併營收也創下單季歷史新高。另，累計前三季合併營收27.07億元，年減幅也已大幅縮小至4.58％。

鮮活表示，受惠旺季效應，加上中國大陸新冠肺炎疫情趨緩，餐飲消費市場逐步復甦，且疫情影響劇烈期間，該公司不間斷研發多元的新產品，得以在產業復甦之際掌握先機，推升9月與第三季同創單月與單季合併營收新高。

鮮活進一步指出，該公司憑藉優異的研發實力，少量多樣客製化的產品競爭優勢，秉持與客戶共同研發、獨家供應的模式，不斷強化研發能量與深化客戶關係的厚實基礎，因此得以持續站穩中國大陸手搖茶供應商領先群位置。

展望全年，鮮活表示，公司仍抱持審慎態度看待疫情未來影響，且亦將持續優化產品、擴增市場通路，以期墊高競爭優勢，對中長期營運仍審慎樂觀。

(工商 )