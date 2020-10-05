醒吾科技大學斥鉅資建置「摘星閣實驗劇場」今(5)日啟用，由果陀劇場等九大劇團及兩大文教基金會負責人一起揭幕。陶冶文教基金會董事長陶傳正豪氣指出，各大劇團今天沾醒吾的光，期待未來醒吾同學以各劇團為榮；醒吾科技大學校長陳義文表示，實驗劇場是為同學搭建起的表演舞台，也是打造明星的最佳舞台！

摘星閣實驗劇場未來將提供業界場域與設備，成為各劇團授課或排演的基地。陳義文強調，最近賣座電影《刻在你心底的名字》，醒吾就有四年級陳昊森(已入圍第57屆金馬獎最佳新演員獎)及一年級邵奕玫兩位同學擔綱演出，因此今天來了這麼劇場界天王貴賓加持，加上實驗劇場這麼好的場地，一定能為同學們帶來豐碩成果。

女同學熱情舞蹈，搏得熱烈掌聲。(醒吾科大提供)

廣藝基金會執行長楊忠衡讚許醒吾科大成立劇場就是對的，有了基地學生可以好好練習，他推崇醒吾科大去年拿下知音音樂劇大賞首獎，祝福醒吾學生都能閃閃發亮，這是在其他學校所沒有的機會；「果陀劇場」藝術總監梁志民也對醒吾科能有目前完善表演藝術設施，感到無比羨慕，這裏真的是打造明星的地方，比起當年他們在公寓頂樓違章建築練習真的幸福太多了。

「如果兒童劇團」團長趙自強則戲稱，小時候偶像就是「陶爸」陶傳正，希望長大可以像他一樣有錢有閒拍戲，長大卻事與願違。因此醒吾科大如此好的環境，同學們可以有自己的舞台，投注自己的時間，未來一定可以摘星！故事工廠行政總監江智慧也對醒吾科大教學設施表示讚許，期待未來能有更多合作演出。

:舞林高手同學帥氣演出，現場來賓驚呼連連。(醒吾科大提供)

全民大劇團製作人陳世軍更指出，今年舉辦舞台劇明星甄選比賽，初選時最多人報名的學校就是醒吾科大，即使約800人報名參加只錄取人39人，醒吾學生都充滿活力，如今又有劇場成立，是學生的福氣；新美學整合行銷執行長王甄羚呼應陳世軍，她認為劇場就是一個家，熱情邀請醒吾科大學生未來在劇場等各類表演，能有更多交流。

醒吾科大為展現培育劇場專業技術人才及跨域表演人才，摘星閣實驗劇場啟用典禮特別安排大一及大二學生，精心策劃勁歌熱舞表演，並穿插劇場幕後工作人員、動漫實境與幽默短劇演出，搭配主持人吳函砡及黃智涵兩位表演藝術系老師逗趣串場，讓各劇團負責人體驗醒吾科大不只有全方位學程，更有完善硬體設施，摘星閣實驗劇場將接軌文化及社會流行趨勢，落實跨領域實作場域建置、及專業人才之培育。

(中時新聞網)