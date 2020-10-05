高雄市苓雅區日前接連發生酒店、茶行遭砸店，人心惶惶。警方雖於事發當日火速逮捕11名嫌犯，但高雄市警局高層認為，這些犯案行為讓高雄整體形象嚴重受損，昨(4日)召開人評會後，6名隊長及所長遭拔官。未料，此人事輪調引發基層反彈，認為只有基層扛責，為此高雄市警察局長劉柏良今下午再宣布，兩案發生轄區苓雅、三民二分局長黃文哲與梁東山互調職務。

據了解，劉柏良上午再祭出新招，要求保安大隊5個特勤中隊，也投入市區各分局熱點進行巡邏。除了提高見警率外，也要求在街頭暴力發生時，能夠即時投入警力，進行逮捕作為，讓民眾對治安更有感。

據了解，高雄市苓雅區於9月29日接連發生知名酒店及茶行被砸店的事件。29日深夜時，當時1名領頭蘇姓男子，帶上其他2名同夥欲到酒店消費快活時，見包檯小姐不斷更換，一怒之下直接砸店，員警雖抵達即使阻止，但隨後又有同夥進行回馬槍二度再砸店。

未料，事件未平，一行人又再次轉往三民區1間在地聞人所開設茶行砸爛門窗及負責人休旅車後逃逸，事後高雄警聯合台南警方，雖火速破案逮捕嫌犯歸案，但連續的案件也讓高雄治安大打問號，引起人心惶惶。

高雄警察局於昨日(4)召開人評會，針對酒店及茶行遭砸事件，已處置失當為由，連拔6位警官警職，做出職位輪調。決議將苓雅分局偵查隊長陳冠宇調刑大偵五隊隊長；刑大偵五隊隊長黃國書，外調三民二分局偵查隊長；三民二分局偵查隊長曾順光，調任苓雅分局偵查隊長。而酒店所轄苓雅分局成功路派出所，所長張育誠調任小港分局小港派出所所長；三民二分局民族路派出所所長楊增平接任成功路所；原小港派出所所長盧志明，則接任民族路派出所所長。

但這項人事異動卻在昨晚引起高雄警界議論，不少人認為僅下屬在承擔後果，分局高層卻未見究責。長劉柏良今天親上火線對外說明，再宣布苓雅分局長黃文哲與三民二分局長梁東山互調平息爭議，這項人事命令明天生效。

(中時新聞網)