美國總統川普感染新冠肺炎住院，昨（4）日他突然搭車短暫離開醫院，以巡禮的方式向聚集在醫院外圍的支持群眾致意、給鐵粉驚喜。不過，有台灣的網友質疑，為什麼川普被隔離了還能跑出來，並直言「逆時鐘喔！」

根據外媒報導，川普2日因為新冠肺炎住進馬里蘭州的華特里德國家軍事醫學中心（Walter Reed National Military Medical Center）進行治療，住院隔日病況好轉，他昨日又在推特上傳影片，預告將給眾人「驚喜」，隨後就搭車短暫離開醫院，以巡禮方式向醫院外的支持群眾致意。

對於川普離開醫院趴趴走的行為，臉書粉專「比特王」今(5日)發文表示，「奇怪了，川普不是隔離嗎？怎麼可能以這樣跑出來？」同時，該粉專也對川普提出3點懷疑，並為川普的隨從抱不平：

1.偽陽性啦！

2.美國仙丹好棒棒

3.就是不想去辯論

此外，該粉專也PO出一張川普坐在車中的照片，並在圖中寫道，「為甚麼隔離還能跑出來？逆時鐘喔！沒有人告訴你布質口罩不能防新冠肺炎嗎？」

網友們也留言回應，「防疫戴口罩救己救人」、「就在騙選票啊……」、「因為他滿滿的台灣價值」、「他現在有機會可以好好的吃奎寧和和消毒水了，來證明自己之前說的都是對的」。

奇怪了 川普不是隔離嗎？ 怎麼可能以這樣跑出來？ 合理懷疑 1.偽陽性啦！ 2.美國仙丹好棒棒 3.就是不想去辯論 最倒楣的是，旁邊的隨從 全部都要隔離14天 由比特王發佈於 2020年10月4日 星期日

(中時新聞網)