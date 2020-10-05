康友-KY(6452)今(5)日召開緊急記者會，發言人陳民郎表示，康友公司下市已成定局，只是時間點的問題，將追究勤業眾信3位高管的法律責任，啟動全面求償，公司已做好最佳及最壞的打算，不可能坐以待斃，會在最短時間內召開臨時股東會。

陳民郎表示，經過這段時間用檢調行文公司之書件佐證，勤業眾信會計師的工作底稿竟沒有康友的銀行資料，故導致交易所指定的「資誠邱昭賢會計師」無法執行專案工作，調查康友境內外有多少可用資金，並以康友與資誠所簽合約出示來佐證。

陳民郎表示，依照金管會上週針對勤業眾信會計師因為「銀行函證瑕疵」及康友公司與台灣往來銀行團所共同整理出來的部份金流資料，黃文烈董事長在2018年度前，以出售自身及Profit Gate所持有的康友股票，來支應每年應發放予股東的現金股利。

康友過去一段時間都在尋找有意願及能力接受的會計師事務所，但得到的回覆多是「這不是一份僅出具2020年年度審計意見書的委任工作，而是要面對重編過去數年康友公司合併財務報表的不可能任務」，也因此，他強調，康友下市看來也只是時間點的問題。

陳民郎表示，基於保障股東及銀行的權益，康友公司將追究勤業眾信三位高管法律責任，主要基於黃文烈從2018年1月開始就以每天出售9張股票導致市場負面傳聞不斷，但是交易所並無覺得不妥，甚至前往印尼帝斯廠實地訪問；且康友公司在2018年底臨時取消業績發表會時，交易所表示並無不妥，當時也初步查核康友第3季財報，並出具了沒有太大問題的結論。

陳民郎進一步表示，針對金管會經過二個月的調查，於9月29日對外宣布「僅」針對勤業二位會計師停業二年的懲處，但公司基於會計師收取超出市場行情的審計公費進行審計工作，僅僅如同金管會提及的「銀行函證有所疏失而己嗎？」加上依「會計師查核簽證財務報表規則第20條第11款」的規定，「會計師需抽查現金及銀行存款鉅額收支之原始憑證，並注意資產負債表日前後現金及銀行存款之變動情形，如有鉅額或異常者，應查明原因」，若勤業會計師有依上述規定執行，六安公司質押設備貸款的金流往來及黃文烈出售康友持股來支付現金股利不是早就發現了嗎？

另外，陳民郎也指出，建議金管會針對此二位會計師的其他KY案件的底稿進行調閱，確認「銀行函證」是否也存在相同問題。

陳民郎強調，康友將召開臨時股東會，選出新任董事會成員；待新任董事會成員上任後即針對相關人等提起民事訴訟，公司已做好最佳及最壞的打算，不可能坐以待斃，會在最短時間內召開臨時股東會，遴選新的經營團隊，也將啟動全面求償，走上街頭也在所不惜，後面將是一場沒贏家的訴訟戰。

(時報資訊)