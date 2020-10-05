各類型船舶運價呈現反彈，帶動BDI指數回升，由於第4季為散裝需求旺季，預估BDI指數將持續反彈，法人持續看好台航(2617)的獲利逐步回升。2021年新船投入，且市場上供需環境較今年為佳，預期BDI指數均值優於今年，台航2021年獲利可望重回成長軌道。

今年上半年受新冠疫情影響，需求不振，BDI平均數僅685點，較2019年同期895點，減少23％，不過，目前散裝市場自6月起已逐步復甦，各船型運價指數接連回升，第3季是北美穀物出貨旺季，加上大陸國內鐵礦砂需求攀升，第3季的BDI指數平均值在1550點，大幅優於上半年。在大陸積極回補庫存下，2020年全球鐵礦砂運輸需求將成長1％；煤炭部分，在大陸政府鼓勵使用自製煤炭政策，預估運輸需求將減少6～7％。

10月2日BDI指數收在2,020點，上漲151點，漲幅8.1％，各類型船舶運價呈現反彈，第4季為散裝需求旺季，預估BDI指數將呈現反彈，對台航營運持續加分。法人認為，今年有疫情干擾，展望2021年，全球原物料運輸預估成長可保持在3％，而船噸供給成長則將在2～3％，2021年供需較為平衡環境，BDI指數均值可望優於2020年。

台航目前共有8艘Orderbook新船，包括6艘Panamax及2艘Handymax型船舶，預計2021年將交船4～5艘，其餘2022年交船；2021年交船的船舶中，有3艘已簽訂好合約，法人推估毛利率可重回2019年前3季時的25％以上水準，推升整體獲利。

(時報資訊)