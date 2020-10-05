據富達投信統計，上週資金回流整體股票型基金110億美元，其中，全球股票型基金買超擴大到44.5億美元、美股買超居次，全由ETF買盤貢獻，亞太(不含日本)基金買超第三，逾5億美元。類股方面，全球科技也出現逢低回補買盤，買超12億美元，居各類股之冠；工業、能源、原物料、醫療保健股則呈現小幅買超。

至於整體債券型基金，上周連續第25週買超，買超擴大到21.4億美元，又以公債最受青睞，買超18億美元以上，新興市場美元債券型基金轉為買超，一週買超4.6億美元；亞洲高收益債無畏恆大地產事件影響，買氣持續，連續27週買超。

富達投信指出，資金持續轉向風險分散的全球股票型基金。主受美國消費者信心指數回升至101.8，創今年3月以來新高+眾議院議長佩洛西與財政部長梅努欽重啟新一輪刺激方案的討論，有望通過2.4兆美元的預算支出+英國9月IHS Markit/CIPS製造業採購經理人指數(PMI)為54.1，為連續4個月成長+中國9月製造業PMI指數51.5，創半年來新高等激勵。

上週亞洲高收益債獲連續27週買超，上週買超6008萬美元，累計今年以來買超近25億美元。大多數機構法人預期恆大地產事件，將不會蔓延或擴大為經濟或系統性問題，而中國決策者不太可能在短期內轉而運用信貸清算模式，這意味著債券的信用差異程度將繼續存在，當前精選個債格外重要。

富達投信認為，中國政策仍將因地制依實施一城一策，不會全面緊縮。目前中國房地產商在融資上也沒有全面緊縮的跡象。亞洲固定收益團隊持續偏好中國房地產業，主因相對中國其他產業，房地產商長期於資本市場發債，籌資熟練度與財報透明度皆較高，相對較高的利息收益也是息收來源。

(時報資訊)