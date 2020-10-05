牧德(3563)9月合併營收約1.68億元，月成長4.29%，已連續兩個月小幅成長，年衰退7.32%，隨著新產品及載板檢測品逐步開出，牧德第4季營運將持續增溫，牧德董事長汪光夏表示，公司營運谷底已過，下半年及全年業績都會比去年好。

牧德9月合併營收約1.68億元，月成長4.29%，年減7.32%，累計第3季合併營收為4.77億元，季減29.54%，累計前9月合併營收為18.41億元，年減12.01%。

牧德攜手包括半導體設備同業在內3家公司開發的PCB後段製程非AOI必備檢測設備預計9月進行客戶端實測，並將於今年10月TPCA Show發表，此項產品所屬產業2019年市場產值約有60億元，牧德對此新產業預計明年第1季及下半年還會有新機型投入，擴大市佔率；牧德強調，公司將持續投入研發，開發新產品，以協助客戶大幅減少生產設備購置及人力成本，提升競爭力，並持續保持市場敏銳度，對不同產業推出相對應之產品，共同創造產業發展。

牧德將於今年11月25日發放上半年度現金股息3元。

(時報資訊)