紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）周一宣布，本周將取消紐西蘭最大城市實施的防疫限制措施，並表示她有信心奧克蘭市爆發的第二波疫情幾乎已經消除。

在奧克蘭市連續十天未出現新病例後，該市將於周三午夜11點59分起改為一級警戒，與全國其他地區一致。阿爾登在記者會上表示，群聚感染正在消失的可能性現在達到95%，雖然未來好幾個月我們仍無法擺脫新冠肺炎疫情，但我們仍應記下這些里程碑。

今年8月紐西蘭最大城市奧克蘭的疫情捲土重來，179起相關確診病例創下了該國最嚴重的感染情況，迫使阿爾登收緊對奧克蘭市的防疫限制措施。

在放寬限制措施後，奧克蘭將不再禁止100人以上的聚會，酒吧和餐館也將取消保持人身距離的規定。

紐西蘭周一僅新增一起病例，為海外輸入病例，目前該國的累計確診病例達到1,499人，累計死亡病例為25人。阿爾登防疫有成，在10月17日大選的民調中持續保持領先地位。

(時報資訊)