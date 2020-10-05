號稱業界最快！宏碁(2353)搭載11代Intel CoreTM處理器輕薄筆電搶先10/12到貨，首款極致輕薄Acer Swift 5預購開跑。經過Intel Evo平台認證的Swift 5，重量約1公斤、配備超窄邊框，帶來90%的超高屏佔比，觸控螢幕採用抗菌康寧大猩猩玻璃Corning Gorilla Glass，推出迷霧綠新色，搭載全新11代Intel CoreTM i5-1135G7處理器，定價34,900元。

14吋Acer Swift 5具迷霧綠新色金屬感，特殊軸承設計更符合人體工學及達到散熱效果；擁有14.95公釐的纖薄機身，由頂級鎂鋰和鎂鋁合金製成，重量約1公斤；搭載最新第11代Intel Core i5處理器，經過Intel Evo平台認證包含電池模式擁有一致性的反應速度；休眠喚醒時間小於1秒；搭載Full HD螢幕，此款筆電最高可提供17小時電池續航力；充電30分鐘即可享有4小時以上的電池續航力。

新款Acer Swift 5觸控筆電四周由超窄邊框包覆，實現高達90%的超高屏佔比，內建512GB PCle SSD高速儲存空間和8GB LPDDR4X記憶體，配備USB Type-C、Thunderbolt和USB 3.2 Gen 2連接埠等；觸控螢幕覆蓋一層康寧大猩猩抗菌玻璃，經過專門的製程以減少觸控螢幕及觸控板氣味和汙漬等微生物的滋長。

(時報資訊)