周一歐洲股市早盤中，一系列企業交易談判活動提振了市場信心，另外美國總統川普健康狀況的正面訊息亦鼓舞交易氛圍。

周一泛歐Stoxx 600指數開盤上漲2.0點或+0.55%，為364.7點。

市場對川普健康狀況的嚴重擔憂出現緩解。原油價格攀升，主要石油公司荷蘭皇家殼牌、英國石油(BP)、法國道達爾石油皆上漲逾2%。另外西歐最大產油國挪威，石油工人罷工情形不斷擴大。

西班牙銀行Unicaja飆漲6.0%。此前路透引述消息人士報導，該銀行正與該國Liberbank進行非正式談判，將潛在地攜手創造出該國第五大銀行。

德國化學肥料公司K+S高漲13.5%。彭博報導，該公司計畫以30億美元將旗下Morton Slat部門出售給Kissner集團，雙方正進行交易談判。

免稅商店集團Durfry飆漲12.2%。該公司披露，中國阿里巴巴集團將收購該公司最多9.99%股份。

英國偉爾集團(Weir)揚升17.7%，為STOXX 600表現最好個股。該集團同意以4.05億美元，將旗下石油和瓦斯部門賣給美國重型設備製造商開拓重工(Caterpillar)。

(時報資訊)