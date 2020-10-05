中秋節連假期間國際美元走弱，假期過後補漲效應，新台幣開盤後連過三關來到28.8元價位，延續強勁升勢，尾盤央行進場調節後，暫守住29元大關，但終場收在29.02元兌1美元，創逾9年1個月新高，升值1.06角，為連續四個交易日收漲，台北外匯紀公司成交量7.62億美元。

外匯交易員表示，台灣歡度烤肉節，但疫情嚴峻的美國，竟爆出連總統川普也確診新冠肺炎，國際美元應聲走低，主要亞幣走揚，新台幣假期後一開盤啟動補漲，一舉闖過29.1元、29.0元、28.9元三關，最高來到28.855元，狂漲2.71角，但央行仍堅守29元防線態度不變，尾盤作價阻升後，收回逾半漲幅。

外匯交易員認為，雖然台股開高後震盪向下，最後僅小漲32點，且進入月初後，出口商拋匯量縮小，但外資仍偏匯入，加上美元回落，主要亞幣走高的連動，新台幣升勢強勁，短線預料應是欲弱不易。

(工商 )