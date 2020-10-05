時序已到秋天，氣象預報這個禮拜氣溫稍降，也宣告台南濱海地區候鳥季節來臨；每年10月開始，遠從西伯利亞東南、蒙古及大陸東北等地來台度冬的黑腹燕鷗就會陸續聚集，白天會到北門區三寮灣一帶的農田、魚塭覓食，黃昏時成群結隊，飛回潟湖的蚵棚上棲息，目前已經有數千隻先頭部隊抵台，預計下個月將進入高峰期。

黑腹燕鷗是台南濱海地區很常出現的冬候鳥，與保育類的黑面琵鷺不同，黑腹燕鷗出沒時總以數量取勝，都是成群結隊出現，白天出門覓食，傍晚再回到棲息地休息，在天空中宛如戰機分列式的飛行演出，相當吸睛。

北門潟湖周邊因為養殖漁業興盛，鳥類食物來源不虞匱乏，加上潟湖養蚵的棚架又提供棲息地，因此多年來北門潟湖都是觀賞黑腹燕鷗生態的好地點，但受到棲地流失、鳥類生態遭人為因素干擾等影響，近年從最高峰的3、4萬隻，掉到約2萬隻左右，旅宿業者洪有志推廣賞鳥輕旅行，感受最明顯。

洪有志表示，目前觀察到的黑腹燕鷗約有數千隻，預計11月將會進入賞鳥的高峰期，之前因為井仔腳海堤修繕關閉景觀步道，賞鳥地點稍微南移到三寮灣溪海堤，現在工程已經完工，海堤更為寬闊，他評估今年潟湖與井仔腳的黑腹燕鷗數量應會增加；北門區三光里長曾進祥說，三寮灣一帶白天能看到集體覓食的景象，距離更近，但因為是農忙時期，希望賞鳥人士能保持距離。

(中時 )