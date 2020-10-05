業者表示將聯繫消費者，回收該款有問題月餅。（張妍溱攝）

民進黨台中市議員賴佳微5日開記者會指出，中秋節前夕收到友人贈送、從香港空運來台的燕窩月餅，1盒僅6顆市價1580元，賞味期限10月3日，2日開盒發現「燕窩月餅」竟發霉，呼籲衛生單位重視台灣民眾食安問題；業者陳儀回應，將聯繫消費者，回收該款有問題月餅，並檢視品檢部門流程，未來品質更嚴格把關。

民進黨市議員賴佳微指出，該產品內盒標示最佳賞味期及放置涼爽處等，外包裝卻無相關製造或有效期限標示，不足以知悉，違反國內相關的食安法令。境外食品進口，一旦有食安問題，很難從源頭去稽查，僅能在物流端上檢查，成食安漏洞；呼籲收到同款發霉禮盒的民眾，若有身體不適現象，應向廠商提出求償。

民進黨台中市議員賴佳微5日開記者會指出，中秋節前夕收到友人贈送、從香港空運來台的燕窩月餅，未過賞味期竟發霉，呼籲衛生單位重視台灣民眾食安問題。（張妍溱攝）

台中市食品藥物安全處表示，該品牌月餅主要透過網路訂購，品牌及製造商位於香港，消費者訂購後透過物流業者送達消費者，目前台中有5個理貨中心，針對人員、環境及物流車輛等衛生事項稽查，將資料給衛福部食藥署通報香港地區衛生主管機關，若在台分公司或經銷業者，將視業者所在地由轄區衛生局處辦。

法制局主任消保官康馨壬指出，涉及金錢退費或賠償部分，將視消費者受損情形，提供境外申訴管道，協助民眾透過跨境消費糾紛處理機制進行申訴，如涉及健康權益受損，則會協調海基會進一步協助。

食安處及消保官提醒，跨境交易風險相對高，建議消費者進行網路交易時，應了解業者基本資料（如所在國家），並慎選交易對象，遇類似糾紛，保留交易明細及商品瑕疵事證及受損具體證明，向業者請求賠償，保障權益。

(中時 )