房市熱，價格更持續上揚，根據吉家網發布第二季六都房市季報，第二季六大都會房會一年來漲幅，雙北市均約在3.3％，不過台中將近一成，桃竹、台南、高雄均超過一成，以台南年漲幅15.6％最高，六都房市明顯呈現「北緩、中溫、南熱」，六都漲幅前十名的行政區，南高都會區囊括七席，各地傳統蛋白區房價反彈態勢明顯。

吉家網第二季季報顯示，六都中房價最低、交易量六都最小的台南市，一年來平均房價已自每坪13.4萬元，上漲至每坪15.5萬元，房價幅為六都最高。

若就個別行政區來看，高雄市小港區房價年漲幅達19.9％，居六都最高，台南市南區19.8％、台南市新市區16.6％居二、三名，台南安平、新北土城漲幅也都超過15％，高雄的左營、鳳山，台南的安南、台中的豐原，以及新北市永和等行政區，年漲幅也都超過12％。

吉家網董事長李同榮表示，資金回流、資金寬鬆、利率趨低，三大因素持續支撐全台房價穩中盤堅，不過長期終究仍觀察經濟成長表現與市場供需的變化，房市回升已經是現在進行式，市場緩升二、三年是必然的，不過開工量大增，三年後的大量新成屋就會對市場供給產生壓力，若往後假性投資需求過多，造成房價過熱，就有可能提早結束此波榮景。

李同榮指出，近期房價漲幅較高的行政區，都是蛋白區而非蛋黃區，在都市蛋黃區的溢價和比價效應下，蛋白區房價較親民，吸引購屋族資金搶進，而基礎建設興建延伸交通，帶來基本生活機能與周邊商業機能的利多，此外，建商在成本考量與市場導向下，區域產品多規劃平價住宅產品，吸引首購族進場。

(工商 )