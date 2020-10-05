大同經營權之爭訴訟不斷，經濟部日前有條件核准市場派召開股東臨時會，敲定10月21日全面改選董事，公司派則以鄭文逸炒股案判刑為由，聲請停止執行反制。台北高等行政法院認為，大同合法董事遲未選出，不僅對公司經營不利，更影響全體股東權益及資本市場秩序，今裁定駁回，可抗告。

大同董事長林郭文艷在今年6月30日的股東常會擔任主席，指示扣除28戶約53.32％股份的股東表決權。遭扣除表決權的市場派欣同、新大同向經濟部申請許可自行召集股臨會，改選董事及獨立董事，經濟部審酌金管會、投保中心均認定林郭文艷涉違法，准許並敲定在10月21日舉辦股東臨時會。

公司派上月8日聲請停止執行，主張鄭文逸炒股案已遭台北地院判刑，鄭又是欣同、新大同實質掌控人，經濟部准許召開股臨會，等於承認鄭的犯罪所得，並以該等股票贓物行使股臨會召集權、主導董事提名與改選，無異是鼓勵經濟犯罪，且違背《公司法》相關規定。

北高行指出，大同董事任期為3年，2017年5月11日股東會選任的董事任期已屆滿，經濟部又認為今年6月30日改選的董事違法而不予登記，准許召集股臨會選任新董事，有儘速補正的急迫性；股臨會還沒召開之前，情況、新任董事都未知，無從認定會對大同造成什麼損害，且若股臨會程序違法，可循民事訴訟救濟，並非不能回復原狀，造成的損害也可以金錢賠償。

北高行認為，大同是否因中資違反兩岸人民關係條例，須由主管機關認定，主管機關未停止股東權利處分之前，公司逕自扣除表決權，有侵害股東權益之虞，經濟部認定林郭文艷不能召集股東會，進而准許股臨會申請，難認有明顯違法。

北高行考量大同若無法召開股臨會，導致合法董事遲遲不能選出，對穩定經營更為不利，也對全體股東權益、資本市場秩序等公益造成重大不利影響，更甚於對公司派造成的影響，遂駁回停止執行聲請。

(中時 )