蔡英文日前接見半導體產業代表時表示，為培育半導體產業人才，將成立半導體學院。教育部表示，正規畫以沙盒創新方式推動國立大學設立國家重點領域研究學院（例如半導體研究學院），110學年半導體領域招生名額將由資通訊擴大為半導體、AI及機械領域，後續視整體人才培育情形再調增。

教育部表示，規畫以沙盒創新方式推動國立大學設立國家重點領域研究院，期能引入產業資源，透過小規模實驗試辦鬆綁組織、人事、財務、人才培育等事項。對於國家重點領域研究學院運作所需費用，教育部除與相關部會討論外，也將積極尋求企業支持。

教育部漸進擴增半導體領域招生名額，108及109學年度培育AI及資安人培計畫，核定台大等15所大專校院外加招生名額碩士班312名、碩專班138名，共計450名；109學年度推動精進資通訊數位人才培育策略，擴充資通訊領域系所招生名額10％至15％（學士班、進修學士班10％；碩士班、碩專班、博士班15％)，109學年大專校院共擴充3129名；110學年擴充名額領域由資通訊擴大為半導體、AI及機械領域。

(中時 )