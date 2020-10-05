中秋爽放4天連假，與家人好友每日歡樂聚餐，月餅、烤肉美味但熱量爆表，收假上班才驚覺肚子肥一圈，訴求健康、運動隨時都能做。台北凱撒大飯店於10月份推出「步步高升」住房專案加碼活動，只要邁開雙腿勤於走路即可享有「限量房型升等」的禮遇，入住時出示手機計步器APP畫面，平日（周日至周四）每房只要1500元起，每日限量3間，走越多越划算，房價不到1折，專案活動至11月底。

業者表示，看準許多民眾都有在使用計步app，藉此督促自己每日的運動量是否足夠，為要激發大家運動健身的動力，與休閒旅遊結合，鼓勵旅客多走路、增加心肺活氧率，度假也能很健康。

綺幻客房。（台北凱撒大飯店提供）

專案加碼內容，平日客房僅1500元起（限量3間），入住房客出示手機計步器APP，如顯示平均每日8000步以上，即可免費升等至定價1萬3000元的「悠遊客房」，或定價1萬4000元的「綺幻客房」；平均每日1萬步以上，即可免費直升到定價1萬8000元，入住「站前套房」可盡收台北車站站前景觀的。

(中時 )