六都會區分別公布9月「建物買賣移轉棟數」，六都交易量合計為24,356棟，其中交易量最大為新北市6,331棟。永慶房屋業管部協理謝志傑說明，9月份六都建物買賣移轉棟數月增12.3%，六都交易量均成長，其中台北市月增26.5%，新北市月增11.2%，桃園市月增5.1%，台中市月增17.7%，台南市月增7.5%，高雄市月增8.9%。謝志傑表示，9月的移轉量是反映8月的市況，而8月通常為房市淡季，交易量較為低迷，但今年卻有淡季變旺季的氛圍，除了今年8月天氣晴朗無颱風干擾外，持續的遞延性買盤也是推升交易量的主因，上半年受疫情衝擊的買氣，在5月疫情獲得控制後，陸續入市，使房市交易淡季不淡。

與去年同期相比，六都會區交易量增加36.1%，其中台北市年增44.2%，新北市年增28.2%，桃園市年增36.6%，台中市年增54.6%，台南市年增20.2%，高雄市年增31.8%。謝志傑說明，國內邁入後疫情時代，房貸利率維持歷史低檔，且市場資金充沛，自住、換屋及置產族群紛紛入市，使房市交易量增加。另外，去年8月仍是暑期出國旺季，今年受到疫情影響，民眾僅能在國內旅遊，反而能夠把較多的心思放在看屋上。

此外，值得注意的是，本月六都會區的交易量，僅次於104年12月房地合一稅輕稅末班車的交易量，創57個月新高。其中台北市、新北市及台中市9月交易量分別為3,133棟、6,331棟及4,867棟，三個都會區的單月交易量，同樣創57個月新高。謝志傑表示，在低利資金潮的帶動下，置產族群陸續出籠，其中高保值性的台北市成為置產的首選標的。而新北市及台中市在建設、就業機會利多的支撐下，吸引許多自住及置產進駐。而交易量除了中古屋市場外，新建案的交屋也是推升交易量的原因，其中新北市的新店區、新莊區，以及台中市的南屯區、北屯區、豐原區、清水區及大肚區，應是有部分建案交屋，導致交易量增加。

進一步觀察今年1-9月六大都會區建物買賣移轉棟數較去年同期增加5.4%，其中台北市年增7.9%，新北市年增3.9%，桃園市年增17.6%，台中市年增6.8%，台南市年減1.8%，高雄市年減3.5%。謝志傑表示，今年房市雖受到疫情干擾，但受到低利率環境、資金潮激勵，累積年增率已於8月由負轉正，9月再將年增率擴大至5.4%，若沒意外的話，交易熱度將會持續，全年交易量將勝過去年，有望創6年來新高。

最後謝志傑補充，根據永慶房產集團2020Q4房產趨勢前瞻報告問卷調查，近五成消費者看好房價，看好房價比例創6年來新高，並且60%消費者認為今年下半年至明年上半年為最佳購屋時機，顯示大多數的民眾都樂觀看待房市，且認為近期就可以考慮購屋，建議有意購屋的民眾，不妨現在就可以多看多比較。

(時報資訊)