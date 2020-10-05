荒野保護協會於今(5)日公布首次淡水河流域河川廢棄物的調查成果，統計發現於主要的242公里河岸至少累積18萬1825公升的廢棄物，主要堆積在關渡、蘆洲、汐止的河段上，如以雙北市通用的14公升垃圾袋來計算，大約足足可裝滿1萬2988袋，極易遭受暴雨大水沖刷而進入海洋而成為海洋廢棄物。

荒野保護協會於2019年底舉辦「河川廢棄物調查技術工作坊」，邀請日本專家來台分享經驗，研擬出一套符合台灣特性的調查方法，並於2020年完成淡水河流域的快篩調查，結果發現塑膠袋、塑膠瓶罐及免洗餐具經實證「川廢」是海廢的重要來源之一。

荒野保護協會公布「淡水河流域垃圾分布熱點」地圖與數據顯示，淡水河82％的河岸是沒有垃圾堆積的河段，但9％(約22公里)的河岸卻是廢棄物集中的熱點，這9％的範圍累積了整個流域約 90％的垃圾量，換算成14公升垃圾袋大約1萬2000個。

進一步分析，位於下游的熱點其垃圾主要是由破碎的塑膠袋、塑膠瓶罐與免洗餐具所組成，可能是受潮汐漲退潮淘洗破碎、再經滿潮水流大量堆積於紅樹林根部或樹枝上，而位於中、上游的熱點主要位於河岸的隱匿處，推測大多為非法棄置，其組成是整袋的家庭垃圾、廢棄家具或裝潢營建等廢棄物。

本調查前三處廢棄物累積最多的熱點河岸，分別為關渡大橋左右岸、蘆洲環堤大道外側及汐止樟江大橋右岸，這些熱點河岸自然條件所致較容易堆積廢棄物，500公尺內所累積的垃圾量達1000-2000袋。

荒野保護協會理事長劉月梅表示，環保署近年提出「向海致敬」政策並積極動員淨灘活動，正當各界群起關注海廢議題的同時，透過此次調查證實「海廢」源頭之一來自於「川廢」，期待能集結政府、企業與眾人的力量，努力減少陸地上的垃圾進入海洋、阻斷海廢源頭，以具體環保行動向海洋致敬。

(中時 )