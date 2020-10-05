台北捷運今年2月起取消8折優惠，改為「常客優惠制」，但想領回饋金，隔月還是要再進站刷卡，才能領到錢，且僅能保留6個月，為避免旅客因久未搭乘捷運，北捷在5日透過「台北捷運Go」APP，針對1至3月已逾期尚未領取回饋金的旅客，發送簡訊提醒，可在1個月有效期間內，持票卡至捷運車站詢問處領取。

北捷統計，1至3月常客回饋金逾期未領約有1160萬元，北捷也特別透過「台北捷運Go」主動發送簡訊，通知綁卡會員開放補領回饋金，補領期限為1個月，為10月5日至11月4日，旅客可持票卡至捷運車站詢問處，反映回饋金已逾期未領取，車站人員確認後，將逾期未領取回饋金補加值至該票卡中。

北捷行政處客服中心組長蔡宏俊說，1月至3月逾期未領取回饋金卡片張數分別為12.2萬張、5.5萬張和2.9萬張。

北捷指出，常客優惠方案回饋金有效期限相關規定，已公告在台北捷運官方網站，符合「消費者保護法」規範，提醒民眾，務必下載「台北捷運Go」APP，加入會員並綁定票卡，一旦成為會員，可輕鬆查詢票卡扣款金額、次數及可領取的回饋金。

(中時 )