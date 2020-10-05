倫元投顧分析師陳學進表示，台股5日開高震盪收紅，終場上漲32.67點，漲幅0.26％，收在12548.28點；櫃買指數同步上揚0.78點，漲幅0.48％，收在162.83點；三大法人進出方面，外資續買3.15億元，投信轉賣1.46元，自營商續買19.44億元，惟外資法人於台指期減碼4,145口多單，累計淨多單部位為24,809口，心態呈現謹慎中性偏多。

雖中秋連假期間美國總統川普確診新冠肺炎入院，一度引發市場恐慌，惟從台股5日能夠開高上漲，且部份股票連袂大漲，甚至亮燈漲停，顯見「非經濟」因素，對股市的影響只是一時，除非川普病情急轉直下，否則股市終究會反應經濟基本面及個別企業營運、業績題材表現。

個股方面，本周納入投資組合的萬海，美國線運價飆漲外溢效應下，營收動能增溫、營運看俏，配合趨勢持續走多、內外資法人大戶偏多心態不變下，預期後市仍有大漲機會可期。

選股方面，面對指數震盪整理，更可彰顯一檔股票真正的投資價值，除台積電、聯電、力旺、晶心科、世芯-KY、宏致、圓剛、聰泰、圓展、台郡、玉晶光、茂迪、大亞、世紀鋼、中興電仍處向上趨勢外，材料-KY受惠客戶拉貨增溫、傳統旺季來臨、產能滿載，毛利率攀升，全年獲利可望挑戰一個股本。加上山東廠預計年底完工，明年春節正式加入投產，法人預估，毛利率可由36％提升至40％，在銷量、產能同步提升下，價漲可期，逢低值得留意。

(工商 )