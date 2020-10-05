證券分析師葉良超表示，以技術面觀察，美股、台股，仍維持蓄勢攻擊架構。小道瓊期貨2日的日K線出現一長下影線，撐盤力道強勁。目前已初具「上飄楔」之雛型，預估後市仍將持續上攻。台股方面，可留意上方位於月線12,637.7點初步反壓力道的大小，若可成功站上月線，則上攻續航力可望增強。

距離美國總統大選之日剩下一個月時間，上周舉辦的首場辯論會結束後，驚傳美國總統川普伉儷2日確診新冠肺炎，消息震驚市場。此消息一出，美股期貨盤瞬間跳水。而美股四大指數2日亦全盤皆墨，道瓊指數下跌134點，以27,682點作收，跌幅0.48％。

此外，經濟數據方面，則是憂喜參半，美國9月非農就業人口由148.9萬人驟降至66.1萬人。9月失業率亦由8.4％降至7.9％。不過，9月平均每小時工資年率，則無重大改變，甚至由4.7％微幅下降至4.6％。顯示就業狀況確實仍在持續恢復中，惟速度稍嫌緩。

目前除關注美國總統大選選情發展外，川普病情的後續狀況，亦成為市場矚目焦點，目前川普仍在馬里蘭州華特里德醫院治療中，白宮醫師團隊強調，川普復原狀況良好，最快5日就能離開醫院。不過，預計15日將登場的第二場大選辯論，將可能受到影響。而兩位副總統候選人彭斯與賀錦麗，則將於8日上午舉行首場辯論，投資人可持續關注。

個股方面，本周納入投資組合的聯發科，股價位處低檔剛起步階段，預估上方仍具空間。

(工商 )