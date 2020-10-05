逐洞賽｜華冠投顧分析師丁彥鈞 17:122020/10/05 工商 柯宗沅 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 華冠投顧分析師丁彥鈞表示，台股中秋連假後第一個交易日，早盤順利延續上周走勢開高強彈，但追價意願明顯不足，盤中在缺乏量能的情況下震盪走低，終場小漲32點，以12,548點作收。 以技術面角度，大盤卡在月線與季線附近進行攻防，整體仍處於反彈格局，只要成交動能沒有明確放大，加權指數難有向上挑戰的空間，操作上切勿頻繁交易。 個股方面，本周納入投資組合的岱宇，9月營收有機會創歷史新高，技術指標KD值上周黃金交叉後，股價開始轉強。 (工商 ) #華冠 #岱宇 #投顧分析師 #丁彥 #量能 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《電腦設備》H2營運看旺 融程電飆逾9年半新高 13:072020/10/05 財經 《盤中解析》川普確診添亂 12600拿了又丟 12:162020/10/05 財經 《半導體》Q4旺季添薪 日月光投控放量勁揚 11:082020/10/05 財經 《晨間解盤》區間震盪(日盛投顧提供) 09:132020/10/05 財經 白宮醫師：川普曾接受供氧治療 最快10／5出院 04:352020/10/05 國際 《半導體》Q4淡季有撐 精測放量走高 11:252020/10/05 財經 黃金股票型基金 績效衝第一 04:102020/10/05 生活新聞 多事之秋 台股雙王護航 04:102020/10/05 財經要聞 張錫：股市明年比今年高 台灣四原因吸金 12:212020/10/05 財經 MLB》系列賽8隊爭冠 賭盤看好道奇洋基 12:102020/10/05 體育 財經熱門新聞 中芯自曝遭美鎖喉 台半導體大咖赴陸奮鬥撐得住？ - 財經 新台幣匯率今年超強 李長庚「解密」重要原因 - 財經 - 工商 銀行錢太多 九成房貸 重出江湖 - 財經要聞 - 工商時報 鴻海九月營收創2020年新高 - 財經 - 工商 台積電3奈米將投產… 台電兩年砸近1,500億 穩供電 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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