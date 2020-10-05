華冠投顧分析師丁彥鈞表示，台股中秋連假後第一個交易日，早盤順利延續上周走勢開高強彈，但追價意願明顯不足，盤中在缺乏量能的情況下震盪走低，終場小漲32點，以12,548點作收。

以技術面角度，大盤卡在月線與季線附近進行攻防，整體仍處於反彈格局，只要成交動能沒有明確放大，加權指數難有向上挑戰的空間，操作上切勿頻繁交易。

個股方面，本周納入投資組合的岱宇，9月營收有機會創歷史新高，技術指標KD值上周黃金交叉後，股價開始轉強。

(工商 )