全國水利會10月1日起改制農委會農田水利署轄下管理處，農田水利署長蔡昇甫、桃園市長鄭文燦5日參加石門管理處揭牌。針對桃園管理處長由何明光擔任，外界質疑鄭文燦插手中央人事，鄭表示何明光是優秀人才，不只沒有爭議而且會做得比以前更好。

鄭文燦說，何明光當過地政事務所主任、區長、客家事務局長，轉任農委會參事獲得主委陳吉仲任命為桃園管理處長，「我想他不只沒有爭議，而且會做得比以前更好」。蔡昇甫也幫腔，指何是地政出身，農田水利業務所需的人才很多元，不只是水的，還有地的管理、與人民的溝通，這些人才都很需要。

何明光則說「我對自己很有自信」，他表示，在公務機關服務30年，過去曾在地政局擔任重畫科技士、科長，對於市地、農地重畫相當嫻熟，也曾負責桃園科技園區相關開發工作，當時就和水利會有相當長一段時間的業務往來，對於農地規畫、開發等相關業務難不倒他。何明光認為，自己還是有農田水利的相關知識，有自信擔任水利署桃園管理處長也能做得好。

(中時 )