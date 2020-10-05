國立金門大學與姊妹校越南河內國家大學共推華語文遠距教學，為期2個月的生活化學習內容，讓40名學生開心表示：「實用、有趣！」

金大校長陳建民表示，隨著亞洲經濟的起飛，愈來愈多外國人想學習華語文和了解中華文化，越南即通過國家外語2020年專案，加強推動華語文在內的外語教學，而金大與越南河內國家大學於2017年簽訂學術交流備忘錄以來，2校師生交流頻繁，每年都會共同舉辦學術活動。

往年，金大華語文學系均派遣優秀學生至越南進行華語文教學實習，深受河內大學學生的喜愛，今年因疫情關係暫停，但藉由華語文遠距教學，仍可使用視訊、影音進行線上教學。

金大華語文中心主任許玉敏說明，這項遠距教學課程以生活化內容為主，有問路、逛街買東西、坐交通工具、到台灣玩一玩、哪裡都能學中文、中文進步了、面談和打工、找到工作了、參加喜宴、吃喜酒、我打算搬到學校附近、搬到學校附近等主題單元。

金大表示，本學期該校開設多門華語文課程，並定期舉辦相關活動，有興趣學習華語文、華人社會與文化的境外生、新住民可瀏覽Facebook官方網站，搜尋「國立金門大學華語文中心」，如有任何疑問亦可臨櫃詢問或電洽082-313503。

(中時 )