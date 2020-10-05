大溪木藝生態博物館推動街角館計畫，鼓勵在地人透過故事及空間整理，自己說自己的故事，以延續大溪常民記憶、木藝生活與職人精神，5日由市長鄭文燦授證，並啟動「溪咖—探索大溪生活指南」活動，邀請民眾前來探訪不一樣的大溪。

鄭文燦表示，大溪木藝生態博物館自2015年成立以來推動「街角館」計畫，邀請在地居民把大溪當作博物館場域共同經營，希望每個居民都能作為博物館館長及策展人，具備博物館經營、策畫及導覽等能力，成為大溪文化的詮釋者。街角館蘊含民間能量，每位館長不但是十八般武藝俱全，也是推動大溪旅遊的重要推手。

溪咖－探索大溪生活指南活動起跑。（呂筱蟬攝）

溪咖－探索大溪生活指南包含五感體驗式論壇、溪咖系列活動、溪咖的探索闖關集章三大活動內容，呈現大溪產業、文化與生活等多元面貌。活動報名方式可見木博館官網與粉絲專頁公告

另外，木博館新展館「大溪中山路節點展館」在5日動土，未來將作為導覽中心及展覽的場域，營造成為中山老街的亮點，預計2022年完工。

(中時 )