邱姓男子與洪姓男子聯手專挑兌幣機行竊。（王揚傑攝）

竊嫌撬開兌幣機行竊。（店家提供）

邱姓、何姓男子聯手專偷夾娃娃機店、自助洗衣店內的兌幣機，自9月底迄今至少犯案17起竊案，偷遍雙北萬華、中山、大安、板橋、中和、土城等地，得手約25萬元，贓款平分後買毒吸食，新北市海山警分局昨（5日）晚循線逮捕2嫌。

上個月底，新北市板橋區中山路二段及永豐街的娃娃機店接連遭竊，作案手法都是以器物撬開店內兌幣機，掏空機台內紙鈔和硬幣，損失均達上萬元。

轄區海山警分局獲報，研判為同一人或同一組人犯案，經擴大調閱監視器，根據竊賊騎乘機車的車牌，循線查出42歲洪姓及40歲邱姓男子涉案，昨晚7時許至北市萬華區將2嫌逮捕。

警方調查，2嫌自9月底聯手行竊，趁夜在雙北找尋無人的夾娃娃機店和自助洗衣店作案，自備螺絲起子將兌幣機撬開，搜刮機台內現金，數日內至少涉及17起竊案，足跡遍及北市中山、大安、萬華、北投、士林、文山區及新北板橋、中和、土城、深坑區等，每次得手數千到數萬元，總計約25萬元，警方目前仍在擴大清查。

竊嫌供稱，每次得手都平分贓款，用於吃喝及購賣毒品。偵訊後，全案依竊盜罪嫌移送偵辦。

雙盜專偷兌幣機 10餘天得手25萬

(中時 )