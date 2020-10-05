◎中秋連假台南觀光人潮爆 「這裡」最夯！

中秋連假台南各觀光景點人潮爆滿，根據台南市政府觀旅局統計，最受歡迎的景點為台南美術館，這次中秋連假共吸引近2.3萬人次入場。此外，包括奇美博物館、德元埤荷蘭村、頑皮世界野生動物園等處，人潮也都較端午連假成長許多，顯示台南觀光旅遊熱潮。

◎國防部：今年迄今派遣空中戰巡兵力4132架次

根據國防部今天送達立院的業務報告指出，為因應敵情變化，嚴密掌握臺海周邊海、空域敵情動態及安全狀況，年度迄今計派遣空中戰巡兵力4,132架次、海上偵巡兵力7,531艘次，執行聯合情監偵、戰備任務、常態性聯合護漁及操演等任務，強化國軍戰備整備能力，矢志達成維護領土主權、確保臺海和平與區域穩定之目標。國防部長嚴德發上周表示，空軍今年飛行架次與時數，較去年增加20％。

◎國慶焰火台南主舞台意象出爐 歷來規模最大

2020國慶焰火將於10日在台南登場，各單位目前正緊鑼密鼓準備，營造最佳國慶焰火秀。其中，台南市政府文化局5日公布今年主舞台「戀愛廣場」視覺意象，不僅是歷來規模最大，還融入台南已故素人畫家洪通的作品，呈現台南人的純樸天真，及童趣的生活意象。

◎8旬老翁打死兒 檢：無頂罪之嫌

雲林縣元長鄉4日發生80歲老翁打死54歲兒子，外界質疑老翁有可能替人頂罪，5日雲林地檢署強調此案物證與人證都顯示老翁行凶，並無頂罪之嫌，但老翁已80歲且健康不佳、無逃亡之虞，訊後責付家屬帶回。

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(中時新聞網)