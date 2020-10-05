73歲許澤清1971年和太太從雲林北上奮鬥，30年來從事過各行各業，還曾因做沖床時不慎被輾斷3根指頭，最後選擇做資源回收，大半輩子勤奮不懈提拔3子女長大成人，如今子女成家立業，許澤清也在去年退休，日前自掏腰包購買1輛價值160萬的復康巴士，低調捐贈給新北市有需要的弱勢族群；新北市府今舉辦捐贈典禮，感謝「做工仔人」許澤清一家的善行，承諾市府會持續為身心障礙者或失能長輩提供就醫、就學、就業所需的交通接送服務。

73歲許澤清原籍雲林縣，民國60年和太太陳貞女北上奮鬥，落腳新北市新莊區，他說自己什麼工作都做過，右手指頭還因此受傷，最後選擇資源回收；他的太太則幫忙賣肉粽貼補家計，早期雙十國慶煙火每年都在中興橋下放，太太當時還揹著女兒擠在橋下賣肉粽，生活艱苦；許澤清笑說，「自己不是田僑仔、也不是做生意的，只是一個『做工仔人』。」

如今3名子女如今都已成家立業，許澤清也在去年退休，他聽聞新北市交通局副局長林麗珠說復康巴士因每天高使用效率，因此約8年就會報廢，許澤清馬上反應說，「那應該可以再整理回收供一些偏區使用吧？」於是自掏腰寶樂捐1輛雙乘坐復康巴士，成為新北市第572輛復康巴士。

社會局今舉辦捐贈典禮，許澤清由大兒子許富強和二女兒許源秦陪同捐贈；代表受贈的謝政達表示，目前新北市復康巴士由交通局委託育成基金會營運，預約成功率平日達到9成，假日也有8成多，感謝「做工仔人」許澤清一家的善行，市府會持續為身心障礙者或失能長輩提供就醫、就學、就業所需的交通接送服務。

(中時 )