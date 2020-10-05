美國總統川普（Donald Trump）和民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）上周在總統選舉首場辯論中唇槍舌戰，引發外界關注，好萊塢喜劇天王金凱瑞（Jim Carrey）就再度展現高超模仿功力，他化老妝、戴白色假髮，在節目《周末夜現場》（Saturday Night Live,SNL）化身美國民主黨總統候選人拜登，並與模仿川普出名的亞歷鮑德溫（Alec Baldwin）神還原這場辯論。

金凱瑞大秀他伸縮自如的橡皮臉，並化老妝、戴白色假髮，化身美國民主黨總統候選人拜登，金凱瑞還揣摩拜登的口音與講話方式，表情誇張逗趣，他還拿出皮尺，在亞歷鮑德溫飾演的川普講得口沫橫飛之際閉嘴，還測量安全社交距離。

金凱瑞拿川普確診開玩笑，並說：「想像科學與因果報應結合起來，告訴我們這個病毒有多危險，我不希望這一切發生，只是想像如果真的發生的話。」亞歷鮑德溫則是拿出粉紅色內褲，稱自己都有戴口罩，不只諷川普染疫，更直指川普好色。

金凱瑞發揮喜劇天王功力，搭檔亞歷鮑德溫逗樂觀眾，讓節目成為討論話題，但卻也被川普的支持者砲轟，呼籲節目要有同理心，怒轟這段表演一點都不好笑。

(中時新聞網)