曾是一代豔星「東方維納斯」的恆述法師，日前爆出欠債上千萬，宣布要去疫區賣鑽石，日前現身表示債務有神豪幫忙清償，控訴弟弟們不幫忙因此鬧翻，如今更大動作宣布「螢幕還俗」，近來頻上節目，大爆弟弟私下真面目。

「螢幕還俗」的恆述法師，表示自己是走在時代尖端、作風前衛的法師，不忘自我行銷，說上談話性節目會提供大量爆點，內容絕不設限，一定比名嘴還會講，甚至可以不穿袈裟，但顧忌出家人身分，會做中性打扮，果真帶起話題，通告不斷。

最近她受邀上《命運好好玩》節目，不意外談論了姊弟關係，又爆了弟弟的料，說費玉清像烏龜，爆他在家有奇怪癖好，就是看電視關靜音，只有畫面，認為看無聲的電視可觀察人生百態，恆述法師完全不能理解，直言跟費玉清待一起很受不了。

至於大弟張菲，恆述法師說他像野兔，平時玩哈雷機車、風帆等，三姊弟個性截然不同，而主持人好奇她之前跟弟弟們鬧翻，恆述法師則說時間會治癒一切，強調出家前自己也幫弟弟們很多，如今的狀態是互不相欠，順道跟張菲、費玉清喊話「我們可以重新開始」。

(中時新聞網)