伴隨新單、新產雙效加持，材料-KY（4763）9月營收2.15億元，創上市以來歷史新高紀錄，年增13.83％；其中，絲束、醋片產品各較去年同期成長15.11％、10.96％。影響所及，第3季營收6.21億元，續創單季新高，年成長10.57％；前3季營收16.89億元，亦為同期歷史新高紀錄，並年增7.65％。

材料-KY今年因新增產線及高毛利的絲束佔比提高，上半年EPS4.42元，創歷年同期新高紀錄。伴隨香菸中濾嘴之主成分-絲束穩健鋼性需求延續，且醋片下半年需求亦因疫情減緩逐步加溫，今年全年獲利有望挑戰一個資本額。

材料-KY表示，醋片上半年出貨雖微減，但因香菸中濾嘴主成分-絲束呈現鋼性需求，提振收益結構能量。前3季絲束、醋片營收佔比74％、26％；其中，高毛利之絲束營收12.49億元，年成長10.94％。

因應新單佈局，材料-KY今年絲束、醋片年產能從去年1.3萬噸及2萬噸提高至1.4萬噸及2.5萬噸，目前產能利用率維持高檔，各約95％、90％，稍顯吃緊。伴隨出貨持穩推進，今年全年度營收有望再創歷史新高，且產能仍有擴充規劃。

材料-KY從絲束廠商發展至上游醋片廠，日前董事會通過以設立子公司的方式建造醋酐廠，朝向完成上下游一條龍式的生產模式，將有助原料穩定性，並強化成本控制，提高毛利空間。材料-KY指出，公司絲束產量全球市佔僅約1.5％，在上下游整合及未來仍有擴充產能的需求下，未來營運仍有相當大的成長空間。

(工商 )