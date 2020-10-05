美股上週五三大指數全面收跌，那斯達克更跌深2.2%。美東時間周日白宮醫師Conley領導的醫療團隊宣布了美國總統川普最新狀況，健康持續轉好，最快可能周一離開軍方醫院，返回白宮接受治療。

周一香港恆生指數收漲308.73點或+1.32%，為23767.78點，推升接近24000點，在20天線的24100點附近有阻力。國企股(H股)漲50.62點或+0.54%，為9447.99點。紡織製衣股為領漲最多板塊，漲2.37%，次為軟件服務，收漲2.14%。

太陽能股集體走高，保利協鑫大漲12.3%，信義光能漲6.1%。

體育用品股午後漲幅加大，李寧漲7.6%，安踏體育漲5.3%，特部國際漲5.6%。

重量級科技股全面上漲。騰訊收漲2.6%，報525港元；阿里漲2.3%，報282港元；小米上漲1.7%。

中芯國際開盤一度大跌7%，收盤跌4.6%，報17.28港元。中芯國際周日晚間公告，經過多日與供應商詢問，了解美國商務部已向部分供應商發出通知，要求對中芯國際的美方技術和設備出口進行限制。中芯國際於7月15日曾達44.8港元高點，至今下滑約60%。

(時報資訊)