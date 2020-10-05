車市買氣噴發，即便9月仍有半個多月處於傳統民俗月期間，9月新車市場大幅成長至3萬7241台，年增13.4％，創近20年來9月次高紀錄。各家表現方面，仍以和泰車穩居龍頭，賓士挾新車大量到港，單月掛牌數衝上3573台，成第三大車廠、也是僅次於TOYOTA的第二大品牌，排名之好堪稱空前絕後。

台灣賓士表示，豪華車在台的市占率日益增高，上半年已占整體車市逾 20％，第3季隨著歐系車廠逐步復工，車輛開始順利抵台，銷售更顯強勁，賓士更是一枝獨秀，樂觀預估第4季將有望超越第3季的掛牌數。

排名突飛猛進的還有福特，福特2020年前3季穩定銷售，於9月份達成2,962輛新車銷售。2020年累計前三季銷量年成長32％，達近14年品牌最佳銷售成績。

福特六和汽車表示，持續以產能提升因應來自Ford Focus及Kuga兩大車系的熱烈訂單，第四代New Ford Focus於9月發表20.75年式車款，除持續引領五門中型車款銷售冠軍，於9月再繳出1,222台掛牌數，同級市佔近25％，今年累計銷量至9月較去年同期亦有26.3％的成長。

新世代純正運動跑旅The All-New Ford Kuga為台灣市場帶來百萬級距SUV車型首見的運動化跑格設定，於9月繳出1,444台掛牌數，自上市以來，已連續三個單月掛牌數破千輛，創Ford Kuga歷代銷售新高，相較去年同期銷售成長超過3.4倍。

(中時 )