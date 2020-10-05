109學年度HBL高中籃球聯賽男、女甲級資格賽今天進行分組抽籤，男子組多達31隊爭取8張16強預賽門票，受到國內球迷注目的「綠色神盾」松山高中，和民生家商、后綜高中及大誠高中同組。

松山高中隊史曾6度於HBL男子組封王，上屆108學年在12強外卡賽遭到淘汰，本屆要從資格賽出發，不過一般預料松山應該可以順利晉級到預賽；而男子組31隊分成8組，必須先在第一輪資格賽獲得前三名，再於第二輪資格賽爭取預賽門票，而資格賽第一輪分組第1可以在第二輪資格賽獲得種子席次。

男子組資格賽8組中的H組只有新北強恕高中、花蓮海星高中、彰化成功高中3隊，所以三隊確認可以晉級第二輪資格賽，海星和成功都是第一次參加HBL資格賽，彰化成功的教練是才離開SBL台啤隊的張銘峰。

女子組資格賽則有9隊參加，分成兩組對抗，要爭取4張12強預賽門票，資格賽分組第1可以直接晉級預賽，2到4名還要再進行另一波對戰，而本屆HBL資格賽將於10月29日到11月2日假苗栗巨蛋、大倫國中進行。

＊男子組資格賽分組

A組：新屋高中、萬能工商、苗栗高中、永平工商

B組：基隆商工、木柵高工、開南商工、穀保家商

C組：東泰高中、北科附工、光啟高中、屏東高中

D組：三民家商、新榮高中、和平高中、三重商工

E組：松山高中、民生家商、后綜高中、大誠高中

F組：北市成功、陽明工商、宜蘭高中、同德高中

G組：治平高中、花蓮體中、仁義高中、莊敬工家

H組：強恕高中、海星高中、彰化成功

＊女子組資格賽分組

A組：金甌女中、東泰高中、民生家商、安樂高中、海星高中

B組：苗栗家商、忠明高中、南湖高中、輔仁高中

(中時 )