基隆市公費流感疫苗5日開放接種，今年購入9萬9040支疫苗，一早各區衛生所湧入約2千位民眾前來施打，基隆衛生局疾病管制科長郭香蘭表示，今年疫苗量足夠，民眾可以前往合約珍所施打，此外，今年醫護人員也會到社區設站提供服務，民眾不用擔心打不到疫苗。

前往信義區衛生所施打疫苗的傅姓女子表示，早上8點已經有民眾開始排隊，9點多前往發現，隊伍已經延伸數百公尺，心想先到市場逛一圈，人潮可能就會退去，未料，10點再前來時，人潮未減反增，相當嚇人，決定返家明天再施打，民眾反應希望能像去年一樣實施分流。

對此，郭香蘭表示，去年是第一年施打四價疫苗，因疫苗進口需經檢測，當時量能不足，無法一次配送，所以實施分流，學生、孩童、長者分階段施打，期程不斷延後，而今年疫苗量充足，為讓民眾能準時接種疫苗，不實施分流，郭香蘭呼籲，疫苗相當足夠，民眾不用擔心打不到，前兩週會有大量人潮，民眾需耐心等待。

基隆市衛生局長吳澤誠說，今年公費流感疫苗實施對象與去年相同，為讓市民能更加便利，這次除了7區衛生所與38家合約院可以施打疫苗外，在社區及職場更安排128處接種站，10月底前都有提供服務，民眾可以多加利用。

(中時 )