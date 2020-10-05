為改善高雄治安，警方能迅速到場處理壓制，高市警局保安大隊打破過往被動支援分局勤務的方式，改以專責警力全面投入治安熱點巡守；而這也是警察局長劉柏良上任後，針對各區日益增加的人口數及治安環境的需求，讓霹靂閃電及時出沒，建構有效的治安圈。

保大指出，這項勤務運作率先投入在鳳山區，迄今實施近一個月，鳳山市民不難發現，保大霹靂雄警的閃電，不僅經常出現在該區深夜的大街小巷，尤其透過鳳山分局統一的指揮系統，充分掌握轄區治安情勢、且透過鳳山分局及保大的相互協防，滾動式守望巡邏，更迅速有效解決轄區突發的治安問題。

該勤務運作模式發酵後，轄區緊鄰鳳山分局的仁武分局，同樣因經濟發展快速，尤其仁武所、澄觀所、鳥松所轄多為工商住宅混合區，新增社區人口數激增，該分局107、108年全般刑案移送數，已位居全市第2高；目前，保安大隊已接續規劃由雷霆中隊專責投入仁武分局。

警察局長劉柏良表示，因應快速更迭的治安環境，保大擴大將所屬的特勤、迅雷、黎明、雷霆、雄岡等5個中隊警力，全面投入支援市區10個分局轄區。另劉柏良今受訪時被媒體問及日前的酒店砸店，造成轄區偵查隊長、派出所所長遭調動。

劉柏良受訪說，案發後第一時間表揚優秀同仁，並檢討警處理不周延之處，發現員警到場處理時沒有掌握雙方人馬後續，導致兩邊嗆聲衝突後造成二次施暴，因此對未按程序處理這部分調整幹部職務，希望透過內部檢討改善治安。此外，下午市警局也再發布一波人事異動，苓雅分局長黃文哲也連帶被調動。

(中時 )