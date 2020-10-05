文化部文資局「亞洲酒文化特展」展出近60件酒器文物。（陳淑芬攝）

見識過唐詩中的「夜光杯」嗎？文化部文資局推出「亞洲酒文化特展」，近60件酒器文物展品中有大受矚目的「唐代夜光杯」。國立歷史博物館館長廖新田5日在開幕儀式中表示，歷史博物館的「唐代夜光杯」為玻璃酒杯，晶瑩剔透，並展現唐代精緻工藝，相當特別。現場並多媒體科技藝術等互動區，以科技讓你化身為帥氣調酒師。

文資局「亞洲酒文化特展」展出國立歷史博物館、新北市立十三行博物館及中研院等收藏的台灣、中國、日本、韓國及越南等國酒器文物近60件，在文資園區將展至110年2月28日，5日舉辦開幕儀式。

文資局局長施國隆致詞表示，資產園區原為台灣菸酒公賣局第五酒廠，又稱台中舊酒廠，百年以上歷史。自1916年起由日本人設置作為大正製酒株式會社台中酒工場，隨後作為台灣省菸酒公賣局台中酒廠，製酒至1998年，前後超過80年，民眾來參觀特展，欣賞酒器的型制及故事，還能認識台中舊酒廠歷史。

展品中以「唐朝夜光杯」最受矚目的。廖新田表示，「夜光杯」就是古代早期的玻璃杯，唐朝「夜光杯」是從外域進來，在光線下呈現晶瑩剔透，展現唐朝工藝的精緻。唐詩《涼州詞》「葡萄美酒夜光杯，欲飲琵琶馬上催。醉臥沙場君莫笑，古來征戰幾人回」也提到的「夜光杯」，讓民眾增添很多想像。

展品清朝「葫蘆瓶」則是第二次世界大戰後，日本歸還中華民國的文物。廖新田強調，這是歷史博物館第一批收藏的見證，瓶底還有乾隆年間的印，此為當年皇家官窯製作，在造型及色彩都很高雅精緻。

此外，現場規劃互動區，透過多媒體科技藝術透過科技，讓你化身為帥氣調酒師；古代士大夫飲宴常有餘興節目「投壺」，現場讓民眾體驗古代風雅的「以箭投壺」樂趣。

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(中時 )