高雄鳳山一間瓦斯行派工外送、更換新瓦斯桶後沒有強制安檢，導致楊姓女子開瓦斯時氣爆、遭火球灼傷臉、頸、雙手及部分下肢，求償144萬元。高雄高分院認為瓦斯行蔡姓師傅未做安檢有違業界常規，判瓦斯行需連帶賠償楊女89餘萬元，全案定讞。

判決指出，瓦斯行2015年9月派蔡男前往楊女住家更換瓦斯空桶，新桶裝上後，蔡男沒有測漏及試點爐火就離開。楊女當天下午要煮食時，轉開瓦斯爐，被三個爐口噴出的火球燙傷，造成她臉、頸部、左右手全肢、部分下肢，全身共計12％二度燒傷。

蔡男當庭喊冤，表示裝好新桶時還特地詢問楊女是否要試點爐火，楊女卻說「不用」。楊女事後辯稱，她說不用是指沒有要煮食，並非阻止檢查。

瓦斯行則強調，消防法令並未規範業者應遵循的作業程序或技術規範，檢查調整器也非師傅責任，楊女使用的瓦斯壓力調整器更非該店售出。

但楊女傷後醫療費、復健等費用累計約60餘萬元，復原後又因多處毛孔壞死、無法流汗排熱，身心痛苦求償，堅持求償144餘萬元。

財團法人台灣「燃氣器具研發中心」鑑定結果指出，該事故主因為調整器「減壓」功能失效，造成瓦斯爐氣體外洩、爐火爆竄，二審法官認為，蔡男安裝瓦斯桶後，沒有落實測漏、點火檢查，違反業界常規，顯有疏失。最後審酌兩造經濟狀況，判瓦斯行及蔡男需賠楊女89萬元，全案定讞。

(中時 )