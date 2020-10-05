張榕容睽違電視劇8年，近期與莊凱勛、劉冠廷及香港男團Mirror成員邱士縉一起拍攝犯罪懸疑劇集《塵沙惑》，拍攝進行到後期，5日主角群現身淡水片場受訪，劉冠廷日前剛入圍金馬獎男主角獎，當天他沒拍戲在家，張榕容說，當天他們在深山裡拍戲，為了看直播、想恭喜劉冠廷，還不斷喬位置尋找手機通訊訊號。劉冠廷當場被拗「請客」，靦腆老實的他立馬允諾「好，明天請」。

由CATCHPLAY和文策院共同成立的影視產製公司「SCREENWORKS影響原創影視股份有限公司」，與香港ViuTV聯手台灣金獎團隊包括《目擊者》監製唐在揚、《麻醉風暴2》導演洪柏豪與《麻醉風暴》編劇黃建銘，共同打造首部原創自製犯罪懸疑劇集《塵沙惑》，莊凱勛飾演黑白通吃政二代市議員、張榕容則飾演刑警，劉冠廷飾謎樣般的菜鳥警察。

張榕容與莊凱勛、劉冠廷及邱士縉一起拍攝《塵沙惑》。（吳松翰攝）

張榕容劇中角色情緒重，下了戲後卻很愛「玩」大家，她自曝，有天下雨劇組剛好在劉冠廷家附近拍戲，她就傳訊息給他，騙說等下要加一場他在雨裡的戲。結果當時的劉冠廷人正在屏東慶祝父親節，「她講得煞有其事，真的是說謊精用力在騙人，影后在騙人！她還把整個謊都編得很好，說導演在廁所，我先發給你，等下你經紀人會跟你聯絡。我就開始在家裡焦慮，想說那我要趕快去搭高鐵嗎？她最後還說『你怎麼這樣啊！在屏東都不會說一聲，算了我們還是改戲好了』，真的編了一整套謊，讓我帶著虧欠度過整個假期」。

被問哪來的想法要騙他？女兒都已經讀小二的張榕容童心未泯地笑回：「無聊啊，就想玩玩他。單純等戲中沒事做。」當天她直到自己收工，才覺得「不用玩了」。莊凱勛也說張榕容下了戲就是個屁孩，是最像直男的直女。有次他在帳篷裡換衣服，突然整個帳篷都在震動，他就知道一定是張在鬧。

莊凱勛為了飾演政二代市議員，開拍前便前往台北市議會觀看質詢過程，並跟著李柏毅議員跑了一整天選民服務，體驗一日議員行程，了解為民喉舌的公僕生活大概是怎樣，他笑說，跟以往社會底層角色相比，這次的政二代角色算是家裡環境好一些、是他過去比較少接觸的正面角色。

但他並沒有因此拍得比較輕鬆，莊凱勛說，之前接的戲都是他貫穿全劇，要極度專注，「對我來說拍戲就是要一鼓作氣，這次是榕容貫穿，冠廷跟我前後一人一趴，拍攝三個月的前半部，時間上我做一休三甚至休四，反而沒辦法休息，因為知道還在角色裡，不能回到自己身上，比較疲勞，進出頻繁度對我來說反而比較艱辛。滿幽靈人間的，回到現實生活覺得自己是市議員，到拍戲現場又要花力氣把莊凱勛放掉」。

張榕容與莊凱勛認識多年卻首度合作。（吳松翰攝）

飾演特種部隊轉刑警的張榕容，本來很期待演刑警可以穿制服，但因為劇中辦案要讓人認不出來，所以還是得變裝，「凱勛每次看到我，都叫我蘿拉！」她跟劉冠廷開拍前，特別去新北市刑警大隊接受體能跟射擊、攻堅等訓練，也要學擒拿、上銬，訓練時教官滿嚴格的，看到她把玩槍枝、槍口對人，還會念她，特別強調只要「槍在手，無論是真槍假槍，都要當作真槍」。拍戲時，因為有不少跟壞人搏鬥、綁架等橋段要用到很多力氣，但在出力的同時也要收力，就怕讓對手受傷，所以很像做無氧運動反而更累，甚至還要揹二、三十公斤的攻堅裝備，收工回家總是腰痠背痛。

來自香港的邱士縉表示，這是他第一次用普通話演戲，是滿大挑戰，過程中不停問導演「我普通話會不會很爛」，反而導演叫他不要說太好，就是需要他的香港腔，不過他還是做很多功課，在劇本上附註很多拼音。也因為該角色比較內斂、交不到朋友，他也主動跟導演討論，加了一點亞斯伯格症狀。他說第一天跟張榕容拍戲時，她就說「我第一次在劇裡面，跟男生有笑容」。張榕容說，因為她的角色較嚴肅，劇中不是很喜歡莊凱勛，又是劉冠廷的學姊對他較嚴厲，只有面對廣東話老師邱士縉時會有點笑容。

(中時 )