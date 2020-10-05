為落實社會關懷，中華郵政公司結合物流及資訊流，於2020年10月5日至11月5日舉辦「郵遞ｉ心，守護弱勢」公益活動，邀請民眾共襄盛舉，藉由「ｉ郵箱」溫暖傳愛。

活動期間內，可至活動網站（https://loveibox.tw）註冊，並認捐社團法人中華安得烈慈善協會、中華愛悅公益慈善發展協會、台灣愛希望兒童關懷發展協會、財團法人台北市緣兒童慈善基金會、門諾社會福利慈善事業基金會、第一社會福利基金會、蒲公英希望基金會及勵馨社會福利事業基金會等公益團體所募集超過1,600位弱勢長者及兒童許願物資，每人最多可認捐20個心願。

凡於11月5日午夜12時前至活動網站完成註冊、認捐並取得郵件號碼及驗證碼者，可在7日內透過全國任一「i郵箱」免費寄出捐贈物，將愛心化為實際行動，最晚寄件時間為11月12日午夜12時。

中華郵政公司除於各地郵局、學校、社區及捷運站等人潮密集處，布建逾2,000座「ｉ郵箱」，提供24小時取/寄郵件等多元服務外，亦善用企業資源，讓服務與需求串連，將「ｉ郵箱」打造為公益服務平臺，凝聚社會關懷，將溫暖傳遞至需要守護的角落。

(工商 )