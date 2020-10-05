新台幣兌美元再度逼近29元大關，2020年新台幣匯率超強，國泰金控總經理李長庚5日「解密」其中一項重要原因，就是金管會管制壽險業海外投資上限，將國際板債券加計國外投資限制不得超過已核國外投資的140％，讓壽險業無法再像往年一樣，「替央行擋子彈」。

李長庚是在澄清壽險業「匯損」並沒有想像中大，主要是媒體報導時，總是將避險工具成本、避險工具評價及真正匯兌損失全部加在一起，因此出現前7月壽險「匯損」金額1,789億元，嚇壞市場及投資人。

李長庚強調，避險成本就等同於「買保險」，壽險近新台幣20兆元的海外投資，當初申請匯出資金時，就會同時向央行申請避險部位，可用DF（遠期外匯）、SWAP（換匯換利）等工具避掉財報上的匯兌損失，而這項成本列在「費用」項下，與匯損根本不是同一會計科目，但卻被外界加在一起，說壽險業一年有一、二千億元的匯損。

據金管會統計，到8月底壽險海外投資餘額達新台幣18兆4,763億元，比2019年底增加8,766億元，的確至少是近五年來同期國外投資金額增加最少的一年，國外投資占壽險可運用資金比率亦從去年68％以上，降到66％。

分析原因即是國際板投資額度被限制，又加上債券大量贖回，壽險業海外投資速度明顯放緩。

李長庚表示，以往壽險業匯出海外投資資金，抵消外資匯入，等於是替央行擋子彈，但現在壽險業放緩國外投資，今年台商資金匯回，就沒有了強力援兵擋子彈，新台幣升值壓力就會比往年大。

李長庚也預估，短期內新台幣仍有點升值的壓力，央行雖然非常努力穩定匯率，但美國也一直在抓匯率操縱國，新台幣強勢升值時，出口商壓力非較大，所以央行也希望提供相對穩定的匯率，不過短期看來，新台幣匯率仍是往上走。

(工商 )