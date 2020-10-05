大陸A股盈利有望繼續改善 逢低可布局 17:302020/10/05 工商 孫彬訓 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸A股上市公司二季度盈利同比增速相較一季度跌幅明顯收窄，非金融回升至零增長附近，下半年A股盈利有望繼續改善，逢低可布局。 日盛中國戰略A股基金經理人黃上修表示，從企業盈利角度來看，A股中報整體超預期，尤其二季度比一季度改善明顯，龍頭股表現亮眼，提升市場的風險偏好。上半年主流從科技傳導至消費後，若企業獲利及經濟數據持續復甦，低估值的金融股及順週期股有機會接棒傳導。 (工商 ) #A股 #大陸 #逢低 #傳導 #改善 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 AH股溢價創十年新高 港股有看頭 04:102020/10/05 投資理財 台股受青睞 上周成亞股唯一外資淨流入市場 17:502020/10/05 財經 《基金》經濟持續改善 高收債買氣充沛 10:172020/10/05 財經 9月台股基金2檔逆勢正報酬 Q4布局台股好時機 17:302020/10/05 財經 權證星光大道－兆豐證券 可成利空消化 反彈有望 04:102020/10/05 證券．權證 港股10月開局升308點 24,000點得而復失 16:402020/10/05 財經 川普確診震撼彈 台股淡定開高季線逢壓 11:592020/10/05 財經 季線有壓台股小漲收盤 專家估市場觀望 周三賣壓最大 13:422020/10/05 財經 百元俱樂部 五檔被動元件股出列 04:102020/10/05 證券．權證 中秋過後無量 台股季線整理 16:312020/10/05 財經 財經熱門新聞 後悔沒長抱台積電？小心資金退潮 主升段變主跌段！ - 財經 中芯自曝遭美鎖喉 台半導體大咖赴陸奮鬥撐得住？ - 財經 台積電3奈米將投產… 台電兩年砸近1,500億 穩供電 - 財經要聞 - 工商時報 銀行錢太多 九成房貸 重出江湖 - 財經要聞 - 工商時報 染疫仍不忘催票！川普喊將大減稅 美股開盤大漲250點 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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