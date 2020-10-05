大陸A股上市公司二季度盈利同比增速相較一季度跌幅明顯收窄，非金融回升至零增長附近，下半年A股盈利有望繼續改善，逢低可布局。

日盛中國戰略A股基金經理人黃上修表示，從企業盈利角度來看，A股中報整體超預期，尤其二季度比一季度改善明顯，龍頭股表現亮眼，提升市場的風險偏好。上半年主流從科技傳導至消費後，若企業獲利及經濟數據持續復甦，低估值的金融股及順週期股有機會接棒傳導。

(工商 )