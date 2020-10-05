美盛旗下專家投資經理西方資產投資總監Ken Leech指出，新冠肺炎疫情對全球經濟造成史無前例的衝擊，各國紛紛推出排山倒海的貨幣和財政措施，經濟活動現已走出低谷。儘管目前形勢依然嚴峻，全球經濟已開始展現復甦動力，市場氣氛日益樂觀。在美國固定收益市場方面，投資級別公司債和高收益公司債為最大受益者。

美國經濟政策的首要目標是穩住企業來帶動經濟復甦，這也促使美國聯準會（Fed）有史以來首次直接購買公司債。西方資產的投資策略即是以公司債為基石，主要持有投資級別債券。

過去每當美國經濟衰退結束時，投資級別債券的殖利率均會下跌。降低高級別債券的借貸成本，是維持經濟復甦的重要目標。再者，為財政較困難的企業提供充裕的流動性，以滿足其借貸需要，也一直是美國聯準會的準繩。美國聯準會公開承諾將維持非常寬鬆的立場直至經濟展現「強勁」復甦為止，料會持續對投資級別的債券有利。

對美國企業信貸的需求也來自海外投資者。隨著全球政策利率更趨一致，外國投資者的避險成本急降。全球固定收益投資者均迫切尋求收益。不過，已發展國家的政策利率正處於零或負水平，而且未來數年預料升息無望。以過去標準來看，美國公司債殖利率可能算是非常低，但已遠遠高於大部份已發展國家。上述因素均支持全球投資者購買美國公司債。

Ken Leech指出我們不能排除各國有機會實施更多「封鎖措施」，以應對持續的疫情爆發。全球債務負擔沉重，仍是重大風險。投資者如何平衡為全球經濟復甦設計的投資組合？他認為應針對殖利率曲線平坦化作靈活部署，這可望有助於分散持有較多公司債的風險。

不少投資者迴避投資於較長天期的美國公債，是源於其憂慮通膨可能僅是暫時維持平穩，但未來將大幅上升，這從殖利率曲線可見一斑。投資者承擔美國10年期公債的存續期風險，只帶來66個基本點的殖利率，但在完整避險的存續期交易裡，10年期與30年期公債之間的利差為75個基本點。在殖利率極低且政策利率可能「長期維持 走低」之下，Ken Leech認為上述利差的定價可望提供防禦性配置的機會。

許多投資者對通膨心存懷疑，認為在景氣復甦後刺激政策仍會持續一段長時間，最終導致通膨出現。雖然這種情況有可能發生，但似乎也只會在很久以後才會出現。市場存在太多假設。Ken Leech相信經濟復甦仍未脫離險境，決策官員全力專注於防止經濟再度惡化屬正確之舉。利率和通膨可能在未來數年保持低迷。若一切發展順利，經濟仍需一段長時間方可擺脫目前困境。

Ken Leech認為在市場極度低迷時抱持樂觀態度，是有必要的。然而，要打贏這場對抗經濟和物價下滑壓力的攻堅戰，也絕非必然。展望未來，全球債務大量增加（在疫情危機爆發前已是嚴重問題），料將在未來數年阻礙經濟成長。因此，西方資產仍然認為復甦之路將是漫長而艱辛的。

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