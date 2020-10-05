5G開台宣告萬物聯網時代來臨，為協助台灣企業強化資安防護，精誠資訊（6214）宣布，將攜手資安新創瑞擎數位（PacketX）合作，代理GRISM監測網路樞紐系列產品，協助企業打造高彈性的監測網路。精誠表示，首階段雙方將瞄準政府、金融與電信產業提供服務。提供企業一條龍的5G網路安全解決方案。

過往網路安全的重點在於如何將威脅阻絕在境外，但今日攻擊手法持續翻新，駭客很有可能早已透過供應鏈進入內網，或者內部人員誤入釣魚陷阱而發出加密連線下載惡意軟體，而IPS與防火牆卻又無法檢查加密內容，導致企業機敏資料陷入危機，恐危害企業營運。

瑞擎數位是以軟體引擎驅動網路安全技術的新創公司，以獨家開發的全封包解析（DPI）技術應用於監測網路（monitoring plane）的建構，確保網路安全設備不因監控覆蓋不完整，而形成盲點。此外，再輔以精密網路解析能力排除無用資訊，大幅提升整體網路防禦機制。

目前瑞擎數位的客戶包含中國信託、合作金庫、國安局、聯發科、交通大學、暨南大學、三軍總醫院、高雄榮民總醫院等金融與政府機構等。

據悉，瑞擎數位的核心技術可讓物聯網應用所需的雲端服務無縫轉移至邊緣機房（微型雲），並針對企業用戶提供超低延遲的服務、網路存取控管，同時構築微型雲上的物聯網網路安全機制，協助企業面對5G網路資安威脅。雙方合作之後，瑞擎數位將可藉由精誠的通路，擴大政府、金融、電信三大產業的客戶家數。

精誠表示，瑞擎擁有自行開發能力，因應5G時代的企業資安需求，這次邀請瑞擎加入資安生態圈，期望透過共同合作，發揮精誠現有通路優勢，為企業客戶提供更完整的解決方案，也協助瑞擎拓展不同產業市場，爭取5G物聯網市場資安服務商機。

精誠表示，未來也期許透過雙方合作，提升台灣資安生態圈服務能量，以台灣服務經驗為進軍國際市場預先做好準備。

(工商 )