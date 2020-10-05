高雄左營國中跆拳道選手吳秉儒（左四）不畏懼任何困難，勇敢克服聽、智能障礙，在跆拳道之路發光發熱，未來盼能成為聽障奧運國手，為國爭光。（洪浩軒攝）

高雄左營國中跆拳道選手吳秉儒不畏懼任何困難，勇敢克服聽、智能障礙，在跆拳道之路發光發熱，未來盼能成為聽障奧運國手，為國爭光。（洪浩軒攝）

左營國中跆拳道選手吳秉儒出生時就患有輕度智障，隨後又被檢查出耳膜破裂，造成他聽力嚴重受損，此外，還遭受父母親棄養，他與阿嬤相依為命，因緣際會下接觸跆拳道運動，並在各大賽事大放異彩，未來盼能在聽障奧運賽場上奪金，為國爭光。

一連串的悲劇讓吳秉儒從小缺乏自信，在偶然的機遇之下碰上他現在的恩師黃金隆，意外開啟他的跆拳道人生，因為聽力、智力都有障礙，在訓練上遭遇重重困難，但在黃金隆的耐心教導下，他慢慢找到樂趣，全心全意投入跆拳道訓練，並在賽場上叱吒風雲，才短短1年的訓練，就已經開始挑戰一般選手賽事，目前累積獲得2金5銀1銅的佳績，也找回失去已久的自信心。

黃金隆表示，吳秉儒是一個相當上進的選手，雖然身體的缺陷造成他練習上許多困難，但他從來不喊苦，只要是教練下達的指示，他都會全力達成，他的身材相對其他隊友魁武，但身手卻是相當靈敏，也被隊友稱作是「左中洪金寶」，吳秉儒時常帶給大家歡樂，隊友遇上麻煩也樂於助人，是陣中不可或缺的開心果。

吳秉儒表示，很慶幸自己可以走上跆拳之路，也相當感謝黃金隆教練，對他耐心的教導，沒有因為身體缺陷而放棄他，接觸跆拳道運動除了讓他結交到許多朋友之外，更讓他保有健康的身心狀況，教練的訓練搭配自己飲食控制，他暑假短短2個月整整瘦了12公斤，因為甩油有成，讓他更有自信朝下個目標邁進，希望有朝一日可以成為國手，在聽障奧運賽場上奪得金牌，為國爭光。

(中時 )