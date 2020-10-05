「大河屋」板橋遠百店的裝潢為日式屋台情境風，店內掛滿懷舊紅燈籠。（米塔集團提供）

「大河屋」板橋遠百店的設計保留大量木製柵欄裝飾，整體具日式復古味。（米塔集團提供）

結合日式居酒屋和屋臺料理的「大河屋」進駐板橋遠百，為新北首店，獨家推出一系列限定餐點，如「築地星鰻丼」其食材特選新北東北角的星鰻，而「燒烤松板豬丼」，先醃製松板豬肉再先煎後涮、以燒烤醬炙燒；另有多款單店限定酒食串燒，大河屋主廚推薦「鹽蔥雞腿串」、小朋友最愛「起司香菇」、人氣串燒必點「酥烤雞屁股」。凡試營運期間來店用餐打卡，隨桌贈炙燒秋刀魚乙份；即日起至10月底消費滿500元，送500元品牌商品抵用券。

業者表示，「大河屋」首店進駐微風南山，開幕人潮不斷，曾創下連續排隊110天，平均候位時間2個半小時，月銷2萬碗丼飯，10萬份酒食串燒，截至目前業績仍保持微風南山日式餐廳的第1名；板橋遠百店的裝潢為升級版日式屋台情境風，保留大量木製柵欄裝飾，傳統薰木裝潢並掛滿懷舊紅燈籠，復古帶韻味的視覺設計，讓顧客如同在日本屋臺享用日式燒肉的特殊感受，適合多人聚餐。

「大河屋」旅日料理長Ricky桑，每日熬煮4小時的東京築地風醬汁，風味絕佳；而招牌燒肉醬汁，以日式醬油加上昆布等20多種天然食材熬煮，甜鹹適中；每一道燒烤料理均會灑上日本進口柚子粉，去油解膩、帶香氣。即日起至10月8日購買指定丼飯「買1送1」每日限量100份，點沙朗牛排丼送泡菜燒（豬、牛）丼。

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(中時 )