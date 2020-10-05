由柯震東、林依晨主演；柯孟融與戚家基聯手執導；九把刀編劇並與柴智屏聯手監製的電影《打噴嚏》將獨家登陸Netflix，於10 月14日全球同步上線！《打噴嚏》今年在台上映成績斐然，疫情期間仍橫掃近五千萬台幣票房，柯震東感性表示：「已六年沒演商業電影，粉絲卻沒離開，依舊支持《打噴嚏》，我真的非常感動！」。

Netflix全球獨播最浪漫的華語奇幻英雄電影《打噴嚏》！（圖／Netflix提供）

Netflix全球獨播最浪漫的華語奇幻英雄電影《打噴嚏》！（圖／Netflix提供）

柯震東與九把刀過去合作熱血青春電影《那些年，我們一起追的女孩》口碑橫掃全台，這次該片主創重新回歸，攜手合作浪漫英雄電影，揮出今年國片最浪漫、最感動的一擊。柯震東在《打噴嚏》片中為了贏得林依晨芳心，一句「為了妳，我要最勇敢！」成了打動觀眾的熱血金句。

Netflix全球獨播最浪漫的華語奇幻英雄電影《打噴嚏》！（圖／Netflix提供）

現實中的柯震東為了重返演戲之路，也勇敢突破了自己：「把《打噴嚏》買回來發行，是我目前做過最勇敢的事！」，此舉除了所費不貲的金錢投資之外，更重要的是，他必須在告別影壇多年後，重新面對觀眾、網路言論，以及過去的粉絲是否還在的現實。 他表示：「我過去很怕接戲，怕自己演不好，壓力很大，但現在確定這是我喜歡做的事，所以要突破恐懼、去嘗試不同的角色！」而女主角林依晨目前做過最勇敢的事情是「決定進入演藝圈以及結婚！」 如果可選擇角色，她最想演柯震東的「不倒俠」一角，因為勇敢熱血，可以守護自己所愛的人！

Netflix全球獨播最浪漫的華語奇幻英雄電影《打噴嚏》！（圖／Netflix提供）

《打噴嚏》以熱血劇情鼓舞人心，柯震東表示電影上映後，收到許多觀眾迴響：「很久沒有為了自己喜歡的事情付出勇氣跟毅力，從《打噴嚏》裡重新得到到追尋夢想的勇氣！」更有觀眾因看電影而有了告白的勇氣，雖然最後失敗卻一點也不後悔，這些粉絲的回饋都讓柯震東非常感動。對於《打噴嚏》即將透過Netflix與全球190國觀眾見面，林依晨表示：「希望喜歡我或還不認識我的人都可以來看《打噴嚏》！這種機會以前根本沒有人敢想像，現在真的非常幸福。」。

(中時新聞網)